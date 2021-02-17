Реформа Окружного адмінсуду Києва — що пропонує Зеленський. Фото: Рубрика

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Закопроект Володимира Зеленського № 5067 пропонує скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

У законі пропонується виключення з підсудності ОАСК справ щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, повідомляють на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує визначити, що ці справи будуть підсудні Верховному суду як суду першої інстанції.

Передбачається, що розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабміну буде здійснюватися Верховним судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів.

Розгляд адміністративних справ щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, НБУ, інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, буде здійснювати Верховний суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів.

Судом апеляційної інстанції у зазначених справах буде Велика палата Верховного суду. Також законопроект уточнює значення терміну «нормативно-правовий акт» для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.