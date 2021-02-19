Зеленський пояснив вето на закон про відновлення конкурсів на держслужбі. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, просить Верховну Раду вилучити із закону про відновлення конкурсів на посади державної служби від 16 лютого 2021 року норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Глава держави повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями, повідомляють у прес-службі президента.

Також президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Водночас Зеленський звертає увагу, що положення, в яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду України.

Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра — а таке не раз у нас бувало, — ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо, — зазначив він.

Нардеп Олександр Качура з фракції «Слуга народу» повідомив, що комітет з питань організації державної влади в позачерговому порядку вранці 19 лютого розглянув вето президента з пропозиціями щодо законопроекту про державну службу.

Щодо всіх пропозицій президента було прийнято рішення — схвалити та відправити в зал. З повною впевненістю можна сказати, що ці пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради, — наголосив він.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила більше ніж тричі подавати одну й ту саму кандидатуру на посаду міністра, а також поновила конкурси на посади державної служби.