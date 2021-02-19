Однофамілець Шарія отримав 500 дол. за реєстрацію партії на його ім'я. Фото:

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Ракурс

Віктор Шарій, який дозволив зареєструвати на своє прізвище «Партію Шарія», хоче відкликати свій дозвіл на реєстрацію.

Мешканець Дніпра розповів, що в 2019 році, перед виборами до Верховної Ради, представники «Партії Шарія» зв’язалися з ним і запропонували 500 дол. За таку суму він повинен був дати згоду на те, що на його ім’я і прізвище буде зареєстрована партія. Про це він заявив в коментарі «Громадському».

За його словами, після цієї угоди він зовсім забув про все це. Однак зараз він хоче скасувати свій дозвіл на реєстрацію та «повернути» своє прізвище. Він каже, що оточуючі насміхаються з нього через цю історію.

Як відомо, 16 лютого в СБУ повідомили, що «Партія Шарія» формально зареєстрована не на блогера Анатолія Шарія, а на Віктора Шарія із Дніпра. Ця людина не є керівником партії, ні засновником, ні членом.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру відомому блогеру Анатолію Шарію. У спецслужбі вважають, що Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України та міг діяти на замовлення іноземних структур.