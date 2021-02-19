«Північний потік» — США готують нові санкції для пов’язаних з Росією компаній, фото — ЄП

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Санкції проти Росії президент США Джо Байден запропонує ввести через «Північний потік-2». Йдеться про пов’язані з Росією компанії, але не проти компаній з Німеччини.

Президент США також може відкласти введення обмежень під приводом проведення консультацій, відзначили джерела Bloomberg і Reuters.

США утримаються від конфлікту з компаніями Німеччини, оскільки адміністрація прагне зупинити проект без конфронтації з цією країною.

Проти введення санкцій проти Німеччини нібито виступає держсекретар Ентоні Блінкен. Він прагне пошуку дипломатичного рішення і виправлення розколу, який виник через зовнішню політику попереднього президента Дональда Трампа.

Адміністрація Трампа в останні тижні своєї діяльності готувала санкції проти Німеччини, відзначили два обізнані джерела Bloomberg. За їх словами, однією з потенційних цілей був Маттіас Варніг — керуючий директор оператора «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG.

Адміністрація Байдена повинна була надати свою доповідь конгресу у вівторок, 16 лютого, але в підсумку може зробити це сьогодні. Байден має можливість провести консультації, щоб відкласти введення обмежень, відзначили співрозмовника агентства.

Існує величезна стурбованість через те, що вони скористаються консультаціями з Конгресом і союзниками, щоб відкласти потужні санкції, — відзначило джерело агентства в Сенаті.

Нагадаємо, що проект «Північного потоку-2» передбачає з'єднання газогону між Росією і Німеччиною по дну Балтійського моря. США заявляли, що газогон створює загрозу енергетичній безпеці Європи. Росія ці звинувачення заперечує. В кінці 2019 року проти проекту ввели американські санкції, після чого роботу над ним припинили європейські підрядники «Газпрому».

Разом з прийняттям оборонного бюджету США на 2021 рік американська влада також отримали можливість вводити санкції проти тих, хто забезпечує «Північному потоку-2» технічну сертифікацію і послуги страхування.

В останній день президентського терміну Трампа його адміністрація ввела обмеження щодо російської баржі «Фортуна», яка відновила будівництво газогону.