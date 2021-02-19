«Северный поток» — США готовят новые санкции для связанных с Россией компаний

https://racurs.ua/n150636-severnyy-potok-ssha-gotovyat-novye-sankcii-dlya-svyazannyh-s-rossiey-kompaniy.html

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Санкции против России президент США Джо Байден предложит ввести из-за «Северного потока-2». Речь идет о связанных с Россией компании, но не против компаний из Германии.

Президент США также может отложить введение ограничений под предлогом проведения консультаций, отметили источники Bloomberg и Reuters.

США воздержатся от конфликта с компаниями Германии, поскольку администрация стремится остановить проект без конфронтации с этой страной.

Против введения санкций против Германии якобы выступает госсекретарь Энтони Блинкен. Он стремится к поиску дипломатического решения и исправлению раскола, который возник из-за внешней политики предыдущего президента Дональда Трампа.

Администрация Трампа в последние недели своей деятельности готовила санкции против Германии, отметили два осведомленные источники Bloomberg. По их словам, одной из потенциальных целей был Маттиас Варниг — управляющий директор оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG.

Администрация Байдена должна была предоставить свой доклад Конгрессу во вторник, 16 февраля, но в итоге может сделать это сегодня. У Байдена есть возможность провести консультации, чтобы отложить введение ограничений, отметили собеседника агентства.

Существует огромная обеспокоенность то, что они воспользуются консультациями с Конгрессом и союзниками, чтобы отложить мощные санкции, — отметил источник агентства в Сенате.

Напомним, что проект «Северного потока-2» предусматривает соединение газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. США заявляли, что газопровод создает угрозу энергетической безопасности Европы. Россия эти обвинения отрицает. В конце 2019 года против проекта ввели американские санкции, после чего работу над ним прекратили европейские подрядчики «Газпрома».

Вместе с принятием оборонного бюджета США на 2021 год американские власти также получили возможность вводить санкции против тех, кто обеспечивает «Северному потоку-2» техническую сертификацию и услуги страхования.

В последний день президентского срока Трампа его администрация ввела ограничения против российской баржи «Фортуна», которая возобновила строительство газопровода.