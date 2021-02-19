За отставку Степанова может взяться «Слуга народа». Фото: Укринформ

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Во фракции «Слуга народа» считают, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации и в случае ее провала обещают инициировать его отставку.

Господин Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации, несмотря на то, что существует ответственность господина Ляшко и всех других лиц, -заявила народный депутат из фракции Ирина Верещук в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, отставка министра не будет наказанием, потому что «он дал слово».

В любом случае министр Степанов дальше не сможет, оставаясь на должности, быть эффективным и заслуживающим доверие общества. Речь идет о слове — он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию, — сказала народный депутат.

Верещук добавила, что кандидат на место министра пройдет тщательную проверку, а она лично проголосовала бы за председателя комитета Рады по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.

Если будет инициирована и проголосована отставка министра Степанова, обязательно человек, который будет номинироваться на должность, будет перед тем нами экзаменоваться, протестирован и рекомендован к голосованию, — сказала она.

Напомним, Максим Степанов вылетел из аэропорта «Борисполь» в Индию для проведения прямых переговоров с производителями COVID-вакцин.