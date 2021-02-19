За відставку Степанова може взятися «Слуга народу». Фото: Укрінформ

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У фракції «Слуга народу» вважають, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації, тож в разі її провалу обіцяють ініціювати його відставку.

Пан Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації, не дивлячись на те, що є відповідальність пана Ляшка і всіх інших осіб, — заявила народний депутат з фракції Ірина Верещук в ефірі телеканалу «Україна 24».

За її словами, відставка міністра не буде покаранням, адже «він дав слово».

У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово — він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію, — сказала народний депутат.

Верещук додала, що кандидат на місце міністра пройде ретельну перевірку, а вона особисто проголосувала б за голову комітету Ради з питань здоров’я Михайла Радуцького.

Якщо буде ініційована та проголосована відставка міністра Степанова, обов’язково людина, яка буде номінуватися на посаду, буде перед тим нами екзаменуватися, протестована і рекомендована до голосування, — сказала вона.

Нагадаємо, Максим Степанов вилетів з аеропорту «Бориспіль» до Індії для проведення прямих переговорів з виробниками COVID-вакцин.