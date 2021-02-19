Гривня зміцнилася на валютному ринку. Фото:

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 19 лютого 2021 року встановив Національний банк України.

Сьогодні вранці курс гривні встановлено на рівні 27 грн 84 коп. за 1 дол. Курс знизився на 6 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем, 18 лютого. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Щодо ціни європейської валюти, то євро 19 лютого коштує 33 грн 34 коп. Ціна польського злотого — 7 грн 49 коп., а чеської крони — 1 грн 30 коп.

За інформацією ресурсу «Мінфін», 18 лютого при невеликому перевищенні пропозиції над попитом долар з ранкових 27 грн 84 коп./27 грн 86 коп. на 11.00 просів до 27 грн 82 коп./27 грн 86 коп. Згодом на міжбанку з’явилися основні великі гравці-покупці, які спровокували незначне подорожчання долара. Однак великі продавці швидко закривали зростаючий попит на валюту. Після обіду активність учасників торгів дуже швидко стала спадати, а кількість великих гравців знизилася майже до нуля.

Нагадаємо, 18 лютого Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 27 грн 90 коп. грн за 1 дол. Таким чином гривня ослабла на 7 коп. порівняно з попереднім банківським днем.