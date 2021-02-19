«Прямий» і Порошенко — як відреагували в Зеленського

https://racurs.ua/ua/n150633-pryamyy-i-poroshenko-yak-vidreaguvaly-v-zelenskogo.html

Ракурс

Заява Петра Порошенка про купівлю одного з лідерів інформаційного мовлення в Україні — телеканалу «Прямий» — викликала неоднозначну реакцію в таборі чинної влади.

П’ятий президент напередодні натякнув, що терміновість оборудки викликана тим, що на засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) могли оголосити про санкції стосовно тепер вже колишнього власника каналу Володимира Макеєнка. Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель запевнила, що на засіданні РНБО санкції щодо «Прямого» не запроваджуватимуть.

Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали, чи не надійні факти, якщо йдеться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали, — запевнила Мендель УП.

Офіційний телеграм-канал «Слуги народу» написав, що загальновідомо — канал з початку мовлення перебував під безпосереднім контролем Порошенка. В СН нагадали, що сім років тому «за наказом Януковича партнер Петра Олексійовича Володимир Макеєнко закрив київське метро, тим самим позбавивши людей можливості доїхати на Майдан».

Цікавий збіг у сьому річницю Революції гідності, чи не так? — пишуть на каналі «Зе!».

Відзначимо, що у 2014 році метро закрили за наказом Кабінету міністрів.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович прокоментував купівлю Порошенком каналу «Прямий» так: «За сім років ні разу так не сміявся».

За словами Порошенка, інформацію про підготовку санкцій йому підтвердив посол однієї з країн «Великої сімки», прізвище якого він не назвав. Також до нього звернувся власник телеканалу екс-депутат парламенту від Партії регіонів Володимир Макеєнко з проханням захистити канал.

О 18.00 18 лютого вони підписали угоду. Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського і жартома запропонував йому запроваджувати завтра на РНБО санкції «проти терориста Порошенка». Він порадив подивитись, чим «закінчив Янукович, який намагався закрити у 2014 році «5 канал». Екс-президент пообіцяв захищати свободу слова і свободу гостей каналу.

Офіс президента анонсував на 19 лютого засідання РНБО, на якому обіцяють ухвалити низку рішень щодо захисту національних інтересів України.