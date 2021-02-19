«Прямой» и Порошенко — как отреагировали у Зеленского

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Ракурс

Заявление Петра Порошенко о покупке одного из лидеров информационного вещания в Украине — телеканала «Прямой» — вызвало неоднозначную реакцию в лагере действующей власти.

Пятый президент накануне намекнул, что срочность сделки вызвана тем, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) могли объявить о санкциях в отношении теперь уже бывшего владельца канала Владимира Макеенко. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заверила, что на заседании СНБО санкции в отношении «Прямого» не будут вводить.

Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, — заверила Мендель УП.

Официальный телеграм-канал «Слуги народа» написал, что общеизвестно: канал с начала вещания находился под непосредственным контролем Порошенко. В СН напомнили, что семь лет назад «по приказу Януковича партнер Петра Алексеевича Владимир Макеенко закрыл киевское метро, ​​тем самым лишив людей возможности доехать на Майдан».

Интересное совпадение в седьмую годовщину Революции достоинства, не так ли? — пишут на канале «Зе!».

Отметим, что в 2014 году метро закрыли по приказу Кабинета министров.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал покупку Порошенко канала «Прямой» так: «За семь лет ни разу так не смеялся».

По словам Порошенко, информацию о подготовке санкций ему подтвердил посол одной из стран «Большой семерки», фамилию которого он не назвал. Также к нему обратился владелец телеканала экс-депутат парламента от Партии регионов Владимир Макеенко с просьбой защитить канал.

В 18.00 18 февраля они подписали соглашение. Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и в шутку предложил ему вводить завтра на СНБО санкции «против террориста Порошенко». Он посоветовал посмотреть, чем «закончил Янукович, который пытался закрыть в 2014 году «5 канал». Экс-президент пообещал защищать свободу слова и свободу гостей канала.

Офис президента анонсировал на 19 февраля заседание СНБО, на котором обещают принять ряд решений по защите национальных интересов Украины.