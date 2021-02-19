Гривна укрепилась на валютном рынке. Фото:

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Ракурс

Официальный курс гривны на 19 февраля 2021 года установил Национальный банк Украины.

Сегодня утром курс гривны установлен на уровне 27 грн 84 коп. за 1 долл. Курс снизился на 6 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 февраля. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Что касается цены европейской валюты, то евро 19 февраля стоит 33 грн 34 коп. Цена польского злотого — 7 грн 49 коп., а чешской кроны —1 грн 30 коп.

По информации ресурса «Минфин», 18 февраля при небольшом превышении предложения над спросом доллар с утренних 27 грн 84 коп./27 грн 86 коп. на 11.00 просел до 27 грн 82 коп./27 грн 86 коп. Впоследствии на межбанке появились основные крупные игроки-покупатели, спровоцировавшие незначительное подорожание доллара. Однако крупные продавцы быстро закрывали растущий спрос на валюту. После обеда активность участников торгов очень быстро стала спадать, а количество крупных игроков снизилось почти до нуля.

Напомним, 18 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27 грн 90 коп. грн за 1 долл. Таким образом гривна ослабла на 7 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.