Партия Шария — однофамилец блогера «продал» фамилию за 500 долл. (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150637-partiya-shariya-odnofamilec-blogera-prodal-familiu-za-500-doll-video.htmlРакурс
Виктор Шарий, который разрешил зарегистрировать на свою фамилию «Партию Шария», хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.
Житель Днепра рассказал, что в 2019 году, перед выборами в Верховную Раду, представители «Партии Шария» связались с ним и предложили 500 долл. За такую сумму он должен был дать согласие на то, что на его имя и фамилию будет зарегистрирована партия. Об этом он заявил в комментарии «Громадському».
По его словам, после этой сделки он совсем забыл обо всем этом. Однако сейчас он хочет отменить свое разрешение на регистрацию и «вернуть» свою фамилию. Он говорит, что окружающие насмехаются над ним из-за этой истории.
Как известно, 16 февраля в СБУ сообщили, что «Партия Шария» формально зарегистрирована не на блогера Анатолия Шария, а на Виктора Шария из Днепра. Этот человек он не является руководителем партии, ни учредителем, ни членом.
Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. В спецслужбе считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины и мог действовать по заказу иностранных структур.