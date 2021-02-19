Однофамилец Шария получил 500 долл. за регистрацию партии на его имя. Фото:

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Ракурс

Виктор Шарий, который разрешил зарегистрировать на свою фамилию «Партию Шария», хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.

Житель Днепра рассказал, что в 2019 году, перед выборами в Верховную Раду, представители «Партии Шария» связались с ним и предложили 500 долл. За такую сумму он должен был дать согласие на то, что на его имя и фамилию будет зарегистрирована партия. Об этом он заявил в комментарии «Громадському».

По его словам, после этой сделки он совсем забыл обо всем этом. Однако сейчас он хочет отменить свое разрешение на регистрацию и «вернуть» свою фамилию. Он говорит, что окружающие насмехаются над ним из-за этой истории.

Как известно, 16 февраля в СБУ сообщили, что «Партия Шария» формально зарегистрирована не на блогера Анатолия Шария, а на Виктора Шария из Днепра. Этот человек он не является руководителем партии, ни учредителем, ни членом.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. В спецслужбе считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины и мог действовать по заказу иностранных структур.