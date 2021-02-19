«Слуги» готують позачергове засідання Ради для «третього заходу» Вітренка в Кабмін, фото — Ліга

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Ракурс

У вівторок, 23 лютого, партія «Слуга народу» ініціює проведення позачергової сесії Ради.

Мета «слуг» — відкрити дорогу для третього голосування по призначенню Юрія Вітренко у Кабмін.

Планується, що нардепи позачергово зберуться в парламенті о 12.00. Порядок денний оголосять в Раді згодом.

Таку інформацію 19 лютого оголосили у своїх соцмережах декілька нардепів — Олексій Гончаренко із «Євросолідарності», Олександр Качура з СН і Ярослав Железняк з «Голосу».

Депутатам СН про позачергове засідання повідомив голова фракції Давід Арахамія. Раду скличуть на вимогу президента, щоб змінити законопроект № 4531, ухвалений парламентом цього тижня і ветований Зеленським.

Глава держави надіслав в Раду власні пропозиції змін, які надають більші повноваження виконуючому обов’язки міністра. Зеленський сьогодні ветував закон про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби. Він розширює повноваження виконувачів обов’язків міністрів.

Зеленський просить Раду вилучити із законопроекту норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною. Таким чином, хоча законопроєкт розширює повноваження виконувачів обов’язків, на думку Зеленського, він розширює їх недостатньо.

Профільний комітет Ради уранці 19 лютого провів екстрене засідання щодо ветованого президентом закону про держслужбу 4531. На ньому підтримали пропозиції Зеленського. Комітет рекомендував парламенту ухвалити президентські правки, які розширюють повноваження в.о. міністрів.

Президент ветував його через поправку, що забороняла покладання обов’язків міністра на людину, кандидатура якого була відхилена парламентом на відповідну посаду. Втім, до розгляду цього питання депутати сьогодні не дійшли.