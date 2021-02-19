«Слуги» готовят внеочередное заседание Рады для «третьего захода» Витренко в Кабмин — нардепы

https://racurs.ua/n150647-slugi-gotovyat-vneocherednoe-zasedanie-rady-dlya-tretego-zahoda-vitrenko-v-kabmin-nardepy.html

Ракурс

Во вторник, 23 февраля, партия «Слуга народа» инициирует проведение внеочередной сессии Рады.

Цель «слуг» — открыть дорогу для третьего голосования по назначению Юрия Витренко в Кабмин.

Планируется, что нардепы соберутся в парламенте в 12.00. Повестку дня объявят в Раде позже.

Такую информацию 19 февраля объявил в своих соцсетях несколько нардепов — Алексей Гончаренко из «Евросолидарности», Александр Качура (СН) и Ярослав Железняк из «Голоса».

Депутатам СН о внеочередном заседании сообщил председатель фракции Давид Арахамия. Раду созовут по требованию президента, чтобы изменить законопроект № 4531, принятый парламентом на этой неделе и ветированный Зеленским.

Глава государства направил в Раду свои предложения изменений, которые предоставляют большие полномочия исполняющему обязанности министра. Зеленский сегодня ветировал закон о восстановлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Зеленский просит Раду исключить из законопроекта нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна. Таким образом, хотя законопроект расширяет полномочия исполняющих обязанности, по мнению Зеленского, он расширяет их недостаточно.

Профильный комитет Рады утром 19 февраля провел экстренное заседание по поводу ветированного президентом закона о госслужбе. На нем поддержали предложения Зеленского. Комитет рекомендовал парламенту принять президентские поправки, расширяющие полномочия и.о. министров.

Президент ветировал его из-за поправки, запрещающей возложение обязанностей министра на человека, кандидатура которого была отклонена парламентом на соответствующую должность. Впрочем, к рассмотрению этого вопроса депутаты сегодня не дошли.

Рада дважды отклоняла кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. После второй неудачной попытки назначения в «Слуге народа» сообщили, что могут в третий раз внести его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность — члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с перспективой возглавить комиссию.