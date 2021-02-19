Память Героев Небесной сотни чествуют 20 февраля, фото: Mstyslav Chernov

https://racurs.ua/n150667-20-fevralya-chestvuut-geroev-nebesnoy-sotni.html

Ракурс

20 февраля в Украине — День Героев Небесной сотни. Эта памятная дата была введена в 2015 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко для чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни.

Эта дата было выбрана, поскольку 20 февраля 2014 года стало одним из самых кровавых моментов Революции Достоинства — в этот день в результате противостояния митингующих с силовыми подразделениями режима Виктора Януковича в Киеве погибли около 100 человек.

Несмотря на многочисленные жертвы со стороны митингующих, события 20 февраля 2014 года стали переломными в ходе Революции достоинства и привели к быстрой потере Януковичем власти.

В мире ежегодно отмечается Всемирный день социальной справедливости. Этот праздник был установлен резолюцией Генассамблеи ООН № A/RES/62/10 от 18 декабря 2007 года, которой была признана «необходимость дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех».

Православная церковь в этот день чтит святого Луку Елладского — византийского монаха, который в 945 году основал монастырь Осиос-Лукас. Он был известен как пророк, целитель, способный лечить болезни и изгонять из людей бесов, духовный наставник, хотя и не имел священнического сана.

В народе этот день отмечали День Луки, который считался поминальным днем. В этот день люди спешили в церковь, чтобы помолиться за упокой погибших родственников, после чего посещали кладбище и очищали могилы от снега.

Народные приметы: