Під час інциденту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n150669-vodiy-ubyv-pishohoda-v-rezultati-konfliktu-na-kyyivskiy-vulyci-video.html

Ракурс

У Києві камера відеоспостереження допомогла поліцейським швидко розшукати та затримати водія, який вбив пішохода під час конфлікту на одній із вулиць міста.

Відео інциденту на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На відео можна побачити, що водій автомобіля «Хюндай», у якого виник конфлікт з одним із пішоходів, виходить зі свого автомобіля і завдає кілька ударів опоненту, котрий залишається лежати на землі. Після цього «Хюндай» залишає місце інциденту.

Інцидент стався сьогодні, 19 лютого, близько 14.48. Вже о 15.58 водія затримали, зазначає Геращенко.

Дякую також міському голові Києва Віталію Кличко, його команді і міській раді за те що завжди ідете на зустріч поліції в справі масованого встановлення камер відеоспоспостреження, — наголосив Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що в таких камер вже майже 8 тис., проте їхню кількість потрібно збільшувати.

За інформацією Фейсбук-спільноти dtp.kiev.ua затриманий — 28-річний азербайджанець, який має посвідку на проживання в Україні. Автомобіль, на якому він їздив, належить родичці. Тепер за скоєне йому загрожують 10 років ув’язнення.

Убитий — 55-річний киянин.

Конфлікт стався на вулиці Городецького.