Водій убив пішохода в результаті конфлікту на київській вулиці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150669-vodiy-ubyv-pishohoda-v-rezultati-konfliktu-na-kyyivskiy-vulyci-video.htmlРакурс
У Києві камера відеоспостереження допомогла поліцейським швидко розшукати та затримати водія, який вбив пішохода під час конфлікту на одній із вулиць міста.
Відео інциденту на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
На відео можна побачити, що водій автомобіля «Хюндай», у якого виник конфлікт з одним із пішоходів, виходить зі свого автомобіля і завдає кілька ударів опоненту, котрий залишається лежати на землі. Після цього «Хюндай» залишає місце інциденту.
Інцидент стався сьогодні, 19 лютого, близько 14.48. Вже о 15.58 водія затримали, зазначає Геращенко.
Дякую також міському голові Києва Віталію Кличко, його команді і міській раді за те що завжди ідете на зустріч поліції в справі масованого встановлення камер відеоспоспостреження, — наголосив Геращенко.
Заступник міністра зазначив, що в таких камер вже майже 8 тис., проте їхню кількість потрібно збільшувати.
За інформацією Фейсбук-спільноти dtp.kiev.ua затриманий — 28-річний азербайджанець, який має посвідку на проживання в Україні. Автомобіль, на якому він їздив, належить родичці. Тепер за скоєне йому загрожують 10 років ув’язнення.
Убитий — 55-річний киянин.
Конфлікт стався на вулиці Городецького.