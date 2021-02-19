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Ракурс
Марсоход Perseverance прислал новые фото Красной планеты, фото: NASA

Марсоход Perseverance прислал новые впечатляющие снимки Красной планеты (ФОТО)

19 фев 2021, 22:47
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Марсоход Perseveranc, который недавно начал свою миссию на Красной планете, прислал новые впечатляющие снимки Марса.

Фото опубликованы на странице марсохода Perseverance в социальной сети Твиттер.

Сразу после успешной высадки на Марс 18 февраля Perseverance сделал несколько снимков, в настоящее время марсоход прислал на Землю уже пять фото.

Каждый снимок рассказывает историю, — отмечают в NASA.

Так, на одном из этих снимков можно посмотреть усовершенствованного протектора колес Perseverance. Предыдущий марсоход Curiosity имел определенные проблемы с колесами.

Марсоход Perseverance прислал новые фото Красной планеты, фото: NASA

На другом снимке, который был снят камерой с борта спускной степени, можно увидеть, как марсоход висит на тросах.

Момент, о котором моя команда мечтала годами, теперь стал реальностью, — так прокомментировано этот снимок на странице марсохода.

Марсоход Perseverance прислал новые фото Красной планеты, фото: NASA

Еще один снимок был сделан орбитальным аппаратом. Он показывает, как Perseverance с раскрытым парашютом спускается на поверхность Марса.

Марсоход Perseverance прислал новые фото Красной планеты, фото: NASA

И, конечно же, марсоход передал снимок поверхности Красной планеты.


Марсоход Perseverance прислал новые фото Красной планеты, фото: NASA

Напомним, Perseverance сел в кратере Езеро, расположенном к северу от экватора Марса.

Источник: Ракурс


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