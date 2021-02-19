Марсоход Perseverance прислал новые фото Красной планеты, фото: NASA

https://racurs.ua/n150672-marsohod-perseverance-prislal-novye-vpechatlyauschie-snimki-krasnoy-planety-foto.html

Ракурс

Марсоход Perseveranc, который недавно начал свою миссию на Красной планете, прислал новые впечатляющие снимки Марса.

Фото опубликованы на странице марсохода Perseverance в социальной сети Твиттер.

Сразу после успешной высадки на Марс 18 февраля Perseverance сделал несколько снимков, в настоящее время марсоход прислал на Землю уже пять фото.

Каждый снимок рассказывает историю, — отмечают в NASA.

Так, на одном из этих снимков можно посмотреть усовершенствованного протектора колес Perseverance. Предыдущий марсоход Curiosity имел определенные проблемы с колесами.

На другом снимке, который был снят камерой с борта спускной степени, можно увидеть, как марсоход висит на тросах.

Момент, о котором моя команда мечтала годами, теперь стал реальностью, — так прокомментировано этот снимок на странице марсохода.

Еще один снимок был сделан орбитальным аппаратом. Он показывает, как Perseverance с раскрытым парашютом спускается на поверхность Марса.

И, конечно же, марсоход передал снимок поверхности Красной планеты.

Напомним, Perseverance сел в кратере Езеро, расположенном к северу от экватора Марса.