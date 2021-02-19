У західних областях України спостерігається спалах коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

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Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, пояснив, чому в західних областях України в останні дні спостерігається погіршення ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19.

Ляшко цю ситуацію пов’язує із зимовим туризмом. Про це він заявив в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами чиновника, відстеження спалахів в областях, де найбільш критично зростає кількість нових випадків захворювання (Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській), чітко показує, що це пов’язано з масовими маршрутами туристичної сфери.

Тому на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС у середу було прийнято рішення на тиждень призупинити всю розважальну інфраструктуру і всі заклади громадського харчування, — наголосив він.

Ляшко наголошує, що туристична інфраструктура дійсно є одним із факторів можливості спалахів коронавірусної хвороби.

В першу чергу, це за рахунок тих, хто допомагає обслуговувати туристів. Бо один турист, який інфікований приїжджає в готель, в ресторан, спілкується з персоналом, персонал інфікує один одного, і приносить це у вогнища (хвороби — ред.), — зазначив Ляшко.

Сьогодні, 19 лютого, колона авто доправила до Івано-Франківської області мобільний госпіталь ДСНС, рішення про приведення в готовність якого було ухвалене Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем'єр-міністра України. Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відео прибуття мобільного госпіталю до регіону.

Нагадаємо, в останні дні в Україні фіксується значне збільшення кількості хворих на COVID-19.