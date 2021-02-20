“Карантинні” блокпости повертаються — на Прикарпатті діятиме особливий режим в’їзду-виїзду

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Особливий режим в’їзду та виїзду запроваджено на Прикарпатті через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19. В регіоні розгортають карантинні блокпости, де перевірятимуть стан здоров’я подорожуючих.

Про це йдеться у протоколі позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.

Утворити на в’їздах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Встановити особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання — спрямувати їх до закладу охорони здоров’я, — йдеться у протоколі засідання.

На території області діятимуть 16 таких карантинних пунктів, п’ять з яких працюватимуть цілодобово: в Івано-Франківську — на автошляху Н-10, біля АЗС, на автошляху Н-09 біля ресторану «Лелеч» та у селі Черніїв. У Надвірнянському районі блокпости виставляють у селищі Делятин та у селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Нагадаємо, найбільше зростання захворюваності на COVID-19 реєструють в Івано-Франківську, Коломийському та Надвірнянському районах. Станом на 20 лютого в Івано-Франківській області за останню добу захворіли 738 осіб.