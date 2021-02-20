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Ракурс
Рада позачергово збереться на вимогу Зеленського — Разумков назвав дату

Рада позачергово збереться на вимогу Зеленського — Разумков назвав дату

20 лют 2021, 11:36
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Верховна Рада проведе позачергове засідання на наступному тижні — відповідне розпорядження у суботу, 20 лютого, підписав очільник українського парламенту Дмитро Разумков.

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради дев’ятого скликання. У зв’язку з вимогою президента України, — повідомляє сьогодні прес-служба Ради.

Під час засідання 23 лютого депутати мають розглянути внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями Володимира Зеленського від 18 лютого 2021 року (реєстраційний номер законопроекту № 4531).


Нагадаємо, раніше Зеленський ветував закон, яким вносилися зміни до законодавства про державну службу. Не виключено, що під час цього засідання парламент спробує знову призначити Юрія Вітренка першим віце-прем'єром й міністром енергетики, який з 21 грудня 2020 року виконує обов’язки глави Міненерго на тимчасовій основі. До цього Рада вже провалювала його призначення.

Джерело: Ракурс


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