Рада позачергово збереться на вимогу Зеленського — Разумков назвав дату

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Ракурс

Верховна Рада проведе позачергове засідання на наступному тижні — відповідне розпорядження у суботу, 20 лютого, підписав очільник українського парламенту Дмитро Разумков.

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради дев’ятого скликання. У зв’язку з вимогою президента України, — повідомляє сьогодні прес-служба Ради.

Під час засідання 23 лютого депутати мають розглянути внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями Володимира Зеленського від 18 лютого 2021 року (реєстраційний номер законопроекту № 4531).

Нагадаємо, раніше Зеленський ветував закон, яким вносилися зміни до законодавства про державну службу. Не виключено, що під час цього засідання парламент спробує знову призначити Юрія Вітренка першим віце-прем'єром й міністром енергетики, який з 21 грудня 2020 року виконує обов’язки глави Міненерго на тимчасовій основі. До цього Рада вже провалювала його призначення.