Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в пологовому будинку Одеси — вночі евакуювали 16 немовлят

Пожежа в пологовому будинку Одеси — вночі евакуювали 16 немовлят (ФОТО)

20 лют 2021, 11:21
999

Пожежа сталася в пологовому будинку № 5 Одеси у ніч на суботу, 20 лютого. Вогнеборці гасили загоряння на третьому поверсі будівлі. Під час рятувальної операції було евакуйовано 74 особи, зокрема 16 немовлят, 46 пацієнток та 12 медиків.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 3.02. Вогонь спалахнув у побутовому приміщенні на третьому поверсі лікарні. Співробітникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій вдалося ліквідувати вогонь о 3.31.

Під час інциденту не постраждала жодна людина. Попередня причина загоряння — коротке замикання електропроводки у холодильнику.

Пожежа в пологовому будинку Одеси / ДСНС

Пожежа в пологовому будинку Одеси / ДСНС

Пожежа в пологовому будинку Одеси / ДСНС


На місце пожежі виїжджали 10 одиниць пожежної техніки та 49 вогнеборців.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого в одній із палат-боксів реанімаційного відділення COVID-лікарні Запоріжжя виникла пожежа, яка забрала життя трьох пацієнтів медзакладу та одного з медиків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів