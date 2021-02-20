Пожежа в пологовому будинку Одеси — вночі евакуювали 16 немовлят

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Пожежа сталася в пологовому будинку № 5 Одеси у ніч на суботу, 20 лютого. Вогнеборці гасили загоряння на третьому поверсі будівлі. Під час рятувальної операції було евакуйовано 74 особи, зокрема 16 немовлят, 46 пацієнток та 12 медиків.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 3.02. Вогонь спалахнув у побутовому приміщенні на третьому поверсі лікарні. Співробітникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій вдалося ліквідувати вогонь о 3.31.

Під час інциденту не постраждала жодна людина. Попередня причина загоряння — коротке замикання електропроводки у холодильнику.

На місце пожежі виїжджали 10 одиниць пожежної техніки та 49 вогнеборців.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого в одній із палат-боксів реанімаційного відділення COVID-лікарні Запоріжжя виникла пожежа, яка забрала життя трьох пацієнтів медзакладу та одного з медиків.