Пожар в роддоме Одессы — ночью эвакуировали 16 младенцев

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Ракурс

Пожар произошел в роддоме № 5 Одессы в ночь на субботу, 20 февраля. Пожарные тушили возгорание на третьем этаже здания. В ходе спасательной операции были эвакуированы 74 человека, в том числе 16 младенцев, 46 пациенток и 12 медиков.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 3.02. Огонь вспыхнул в бытовом помещении на третьем этаже больницы. Сотрудникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось ликвидировать пожар в 3.31.

Во время инцидента никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

На место пожара выезжали 10 единиц пожарной техники и 49 пожарных.

Напомним, в ночь на 4 февраля в одной из палат-боксов реанимационного отделения COVID-больницы Запорожья случился пожар, который унес жизни трех пациентов медучреждения и одного из медиков.