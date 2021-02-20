Польша оставила РФ позади топ-3 торговых партнеров Украины

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Польша по итогам 2020 года вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров Украины, оставив позади Россию. Общий товарообмен между двумя странами в прошлом году составил 7,36 млрд долл.

Польша уверенно вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров Украины в мире, обойдя РФ и почти опередив Германию, — цитирует «Укринформ» советника, руководителя отдела по экономическим вопросам Посольства Украины в Польше Игоря Баранецкого.

В частности, Варшава поднялась на одну позицию и с объемом двусторонней торговли товарами в 7,36 млрд долл. уступает только Китаю и Германии.

Это свидетельствует о том, что мы уберегли свою торговлю с Польшей, несмотря на сложный «ковидний» год, — подчеркнул дипломат.



По его словам, Польша по объему торговли с Украиной уступила Германии всего 48 млн долл., а учитывая значительную динамику украинского экспорта в Польшу в последние месяцы 2020 года не хватило совсем немного времени, чтобы Варшава по этому показателю все же обогнала Берлин.

Баранецкий подчеркнул, что Польша остается вторым крупнейшим в мире рынком для украинского экспорта. В частности, Украина экспортировала в прошлом году в Польшу на 3,3 млрд долл. Киев экспортирует в Варшаву аграрную продукцию (28,3%), металлургию (18%), минеральную продукцию (17,4%), продукцию деревообрабатывающей (9,9%) и электромеханической промышленности (7,7%).