Польща залишила РФ позаду топ-3 торгових партнерів України

https://racurs.ua/ua/n150679-polscha-zalyshyla-rf-pozadu-top-3-torgovyh-partneriv-ukrayiny.html

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Польща за підсумками 2020 року увійшла до топ-3 найбільших торгових партнерів України, обійшовши Росію. Загальний товарообмін між двома країнами торік склав 7,36 млрд дол.

Польща упевнено увійшла у топ-3 найбільших торгових партнерів України у світі, обійшовши РФ і майже випередивши Німеччину", — цитує «Укрінформ» радника, керівника відділу з економічних питань Посольства України в Польщі Ігора Баранецького.

Зокрема, Варшава піднялася на одну позицію і з обсягом двосторонньої торгівлі товарами в 7,36 млрд дол. поступається лише Китаю та Німеччині.

Це свідчить про те, що ми вберегли свою торгівлю з Польщею, попри складний «ковідний» рік, — наголосив дипломат.



За його словами, Польща за обсягом торгівлі з Україною поступилася Німеччині всього на 48 млн дол., а враховуючи значну динаміку українського експорту до Польщі в останні місяці 2020 року не вистачило зовсім трохи часу, щоб Варшава за цим показником усе ж обігнала Берлін.

Баранецький наголосив, що Польща залишається другим найбільшим у світі ринком для українського експорту. Зокрема, в Польщу Україна експортувала торік на 3,3 млрд дол. Київ експортує до Варшави аграрну продукцію (28,3%), металургію (18%), мінеральну продукцію (17,4%), продукцію деревообробної (9,9%) та електромеханічної промисловості (7,7%).