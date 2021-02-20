“Темно, холодно и без воды” — как украинцы зимуют в Техасе

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Снежная буря в Техасе оставила без электроснабжения миллионы человек. Как живут жители теплого штата в «апокалиптических» условиях, рассказала украинка Татьяна Мельникова-Миллер из города Накодочес на востоке Техаса.

На Техас вновь «напала» зима. И он снова лег в нокдаун. Невиданное за десятки лет количество снега, морозы до -15 и гололед бросили Техас на спину, как огромную черепаху, и сейчас идет пятый день этого беспомощного барахтания, — написала Мельникова-Миллер на собственной Фейсбук-странице.

По ее словам, сильные снегопады и порывы ветра привели к неистовому деревопаду.

На улицах — как после торнадо. Падая, деревья уже традиционно разрвали высоковольтные линии. Темно и холодно. Воды нет. Вообще. Что-то там у них замерзло. Первые два дня телефонный (он же единственный доступный) интернет был в состоянии клинической смерти. В магазинах — пустые полки, люди по традиции в панике размели все, что видели. За бензином надо устраивать настоящую охоту, — добавила украинка.

В то же время, несмотря на то, что гололед превратил дороги в настоящий каток, американцы продолжают ездить на летней резине и «упражняться в фигурном катании».

Эвакуаторы имеют невиданный заработок, а служба 911 объявила, что перегружена. В первый же день после потери электричества мы впятером (плюс собака) забаррикадировались в одной комнате возле обогревателя, который работает от запущенного генератора… Я сжимала в объятиях свой телефон, где хоть уже и не было интернета, но еще оставались часы, фонарик и загруженная накануне книга… Единственное, что в этом году я запомнила окончательно: Техас не создан для снега, — резюмировала женщина.

Также она в комментариях отметила, что построить камин для обогрева дома в большинстве случаев не вариант, так как дома в теплом Техасе строят преимущественно из гипсокартона.

Напомним, из-за сильных снегопадов и резкого снижения температуры на юге США погибли более 20 человек. Ожидается, что рекордные морозы в регионе продержатся еще в течение нескольких дней. Сейчас снегом покрыто 71% всей территории страны.