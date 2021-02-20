“Темно, холодно, води немає” — як українці зимують у Техасі

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Снігова буря у Техасі залишила без електропостачання мільйони людей. Як живуть мешканці теплого штату в «апокаліптичних» умовах, розповіла українка Тетяна Мельникова-Міллер, яка мешкає у місті Накодочес на сході Техасу.

На Техас знов напала зима. І він знову ліг у нокдаун. Небачена за десятки років кількість снігу, морози до -15 й ожеледь перекинули Техас на спину, як велетенську черепаху, і наразі триває п’ятий день цього безпорадного барахтання, — написала Мельникова-Міллер на власній Фейсбук-сторінці.

За її словами, сильні снігопади та пориви вітру спричинили шалений деревопад.

На вулицях — як після торнадо. Падаючи, дерева вже традиційно порозривали високовольтні лінії. Темно і холодно. Води нема. Взагалі. Щось там у них замерзло. Перші два дні телефонний (він же єдиний доступний) інтернет був у стані клінічної смерті. У магазинах — порожні полиці, люди за традицією у паніці розмели усе, що бачили. За бензином треба влаштовувати справжнє полювання, — додала українка.

Водночас, попри те, що ожеледь перетворила дороги на справжній каток, американці продовжують їздити на літній гумі й «вправлятися у фігурному катанні».

Евакуатори мають небачений заробіток, а служба 911 оголосила, що перевантажена. Першого ж дня після втрати електрики ми вп’ятьох (плюс собака) забарикадувалися в одній кімнаті біля обігрівача, який працює від запущеного генератора… Я стискала в обіймах свій телефон, де хоч вже і не було інтернету, але ще залишався годинник, ліхтарик і завантажена напередодні книжка… Єдине, що цьогоріч я затямила остаточно: Техас не створений для снігу, — резюмувала жінка.

Також вона у коментарях зауважила, що побудувати камін для обігріву будинку у більшості випадків не варіант, оскільки домівки у теплому Техасі будують переважно із гіпсокартону.

Нагадаємо, через сильні снігопади та різке зниження температури на півдні США загинуло понад 20 осіб. Очікується, що рекордні морози на півдні США триматимуться ще упродовж кількох днів. Зараз снігом вкрито 71% усієї території країни.