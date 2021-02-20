Розстріл на Інститутській — 20 лютого вбили 47 майданівців, розповіді очевидців

https://racurs.ua/ua/n150677-rozstril-na-instytutskiy-20-lutogo-vbyly-47-maydanivciv-rozpovidi-ochevydciv-video.html

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Під час Революції гідності 20 лютого 2014 року протистояння на Майдані вийшло в активну фазу — на Інститутській силовики відкрили вогонь із вогнепальної зброї. Вранці активісти почали відтісняти «беркутівців» з Майдану. Силовики у відповідь застосовували світлошумові гранати, протестувальники захищалися «коктейлями Молотова» і бруківкою.

Під натиском людей спецпризначенці від Будинку профспілок відійшли у бік Європейської площі, а далі — до середини вулиці Грушевського. Активісти забарикадували Український дім та Жовтневий палац.

Згодом стало відомо, що на Інституцькій силовики обстрілюють людей з вогнепальної зброї. Стріляли у всіх: у медиків, жінок, журналістів. Поранених зносили до готелю «Козацький», де їм надавали першу допомогу. Об 11.00 до «Козацького» почали приносити перших загиблих з проникаючими кульовими пораненнями. Швидкі та приватні авто постійно відвозили поранених до лікарень, а тисячі мешканців міста звозили туди ліки, їжу та необхідні речі.

Відео «Кулі» від hromadske розповідає три історії — одного пораненого та двох вбитих майданівців на вулиці Інститутській в першу годину розстрілів 20 лютого 2014 року. В усіх цих випадках в тілах жертв залишилися кулі.

Побоюючись мітингувальників будівлі Верховної Ради та Кабінету міністрів евакуювали. О 16.00 тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко офіційно визнав, що силовикам видали бойову зброю.

В цей час опозиції вдалося зібрати кворум у Верховній Раді і почати екстрене засідання. Вже пізно ввечері нардепи прийняли постанову «Про засудження насильства в Україні, призвів до людських жертв», якою скасували антитерористичну операцію СБУ та зобов’язали всіх силовиків розблокувати вулиці і повернутися на місця постійної дислокації. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів (жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії). Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.

20 лютого міністри закордонних справ ЄС домовилися запровадити санкції щодо українських чиновників, відповідальних за кровопролиття.