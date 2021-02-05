Подозреваемому в пожаре в Запорожье избрали меру пресечения. Фото: Адвокат

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Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы Запорожья, где произошел смертельный пожар.

Чиновника следствие подозревает в нарушении установленных требований безопасности. Суд назначил подозреваемому ночной домашний арест с 21.00 до 7.00. Мера пресечения будет действовать 60 суток. Об этом 5 февраля сообщил «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что будут обжаловать решение прокуратуры, поскольку сторона обвинения настаивала на аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось, что 5 февраля правоохранители объявили подозрение заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала COVID-больницы в Запорожье. Следователи считают, что этот чиновник в нарушение требований ст. 15 закона «Об охране труда» и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей и привело к трагедии.

Напомним, в ночь на 4 февраля в одной из палат-боксов реанимационного отделения COVID-больницы в Запорожье случился пожар, который унес жизни трех пациентов медучреждения и одного из медиков.