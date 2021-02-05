Підозрюваному в пожежі в Запоріжжі обрали запобіжний захід. Фото: Адвокат

https://racurs.ua/ua/n150028-pojeja-v-likarni-zaporijjya-pidozruvanomu-obraly-zapobijnyy-zahid.html

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Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні Запоріжжя, де сталася смертельна пожежа.

Посадовцяслідство підозрює в у порушенні встановлених вимог безпеки. Суд призначив підозрюваному нічний домашній арешт з 21.00 до 7.00. Запобіжний захід діятиме 60 діб. Про це 5 лютого повідомив «Укрінформ» із посиланням на прес-службу Запорізької обласної прокуратури.

У відомстві наголосили, що оскаржуватимуть рішення прокуратури, оскільки сторона обвинувачення наполягала на арешті підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що 5 лютого правоохоронці оголосили підозру завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу COVID-лікарні у Запоріжжі. Слідчі вважають, що цей посадовець в порушення вимог ст. 15 закону «Про охорону праці» та посадової інструкції, не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров’ю людей і призвело до трагедії.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого в одній із палат-боксів реанімаційного відділення COVID-лікарні в Запоріжжі виникла пожежа, яка забрала життя трьох пацієнтів медзакладу та одного з медиків.