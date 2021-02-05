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Ракурс
Терміни закінчення COVID-пандемії спрогнозували вчені. Фото: tv21.ru

Невтішні терміни закінчення COVID-пандемії спрогнозували фахівці

5 лют 2021, 19:29
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Пандемія коронавірусу ще довго заважатиме людству повернутися до нормального життя.

Зупинити хворобу може вакцинація, але для щеплення 75% населення Землі поточними темпами буде потрібно сім років. Саме така частка щепленого населення необхідна для закінчення пандемії і повернення до нормального життя. Таким прогнозом поділилося агентство Bloomberg.

Фахівці прогнозують, що з урахуванням поточних темпів вакцинації ближче всіх до цієї мети знаходяться Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати. Досягнути відповідної позначки з щеплення населення ці країни планують вже у квітні. Шість місяців цей процес займе у Великій Британії, а Сполучені Штати Америки зможуть вакцинувати 75% своїх громадян до Нового року.


Складна ситуація склалася в Канаді, оскільки в цій країні темпи вакцинації сповільнилися через проблеми з поставками препарату. Якщо ж людей щеплюватимуть в такому темпі, як це відбувається зараз, то на вакцинацію трьох чвертей канадців буде потрібно 10 років. Агентство спрогнозувало, що вакцинація 75% населення Італії займе 2,5 року, в Німеччині — 3,1 року, у Франції — 3,8 року, а в Китаї — 5,5 років.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в європейських країнах викликала занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я. Керівництво ВООЗ закликало Євросоюз сповільнити кампанії з вакцинації, оскільки менш розвинені країни можуть залишитися без вакцини.

Джерело: Ракурс


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