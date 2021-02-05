Сроки окончания COVID-пандемии спрогнозировали ученые. Фото: tv21.ru

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Ракурс

Пандемия коронавируса еще долго будет мешать человечеству вернуться к нормальной жизни.

Остановить болезнь может вакцинация, но для прививки 75% населения Земли текущими темпами потребуется семь лет. Именно такая доля привитого населения необходима для окончания пандемии и возвращения к нормальной жизни. Таким прогнозом поделилось агентство Bloomberg.

Специалисты прогнозируют, что с учетом текущих темпов вакцинации ближе всех к этой цели находятся Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Достичь соответствующей отметки по прививке населения эти страны планируют уже в апреле. Шесть месяцев этот процесс займет у Великобритании, а Соединенные Штаты Америки смогут вакцинировать 75% своих граждан к Новому году.

Сложная сложилась ситуация в Канаде, поскольку в этой стране темпы вакцинации замедлились из-за проблем с поставками препарата. Если же людей будут прививать в таком темпе, как это происходит сейчас, то на вакцинацию трех четвертей канадцев потребуется 10 лет. Агентство спрогнозировало, что вакцинация 75% населения Италии займет 2,5 года, в Германии — 3,1 года, во Франции — 3,8 года, а в Китае — 5,5 лет.

Напомним, вакцинация от коронавируса в европейских странах вызвала обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения. Руководство ВОЗ призвало Евросоюз приостановить кампании по вакцинации, так как менее развитые страны могут остаться без вакцины.