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Ракурс
Сроки окончания COVID-пандемии спрогнозировали ученые. Фото: tv21.ru

Неутешительные сроки окончания COVID-пандемии спрогнозировали эксперты

5 фев 2021, 19:29
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Пандемия коронавируса еще долго будет мешать человечеству вернуться к нормальной жизни.

Остановить болезнь может вакцинация, но для прививки 75% населения Земли текущими темпами потребуется семь лет. Именно такая доля привитого населения необходима для окончания пандемии и возвращения к нормальной жизни. Таким прогнозом поделилось агентство Bloomberg.

Специалисты прогнозируют, что с учетом текущих темпов вакцинации ближе всех к этой цели находятся Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Достичь соответствующей отметки по прививке населения эти страны планируют уже в апреле. Шесть месяцев этот процесс займет у Великобритании, а Соединенные Штаты Америки смогут вакцинировать 75% своих граждан к Новому году.


Сложная сложилась ситуация в Канаде, поскольку в этой стране темпы вакцинации замедлились из-за проблем с поставками препарата. Если же людей будут прививать в таком темпе, как это происходит сейчас, то на вакцинацию трех четвертей канадцев потребуется 10 лет. Агентство спрогнозировало, что вакцинация 75% населения Италии займет 2,5 года, в Германии — 3,1 года, во Франции — 3,8 года, а в Китае — 5,5 лет.

Напомним, вакцинация от коронавируса в европейских странах вызвала обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения. Руководство ВОЗ призвало Евросоюз приостановить кампании по вакцинации, так как менее развитые страны могут остаться без вакцины.

Источник: Ракурс


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