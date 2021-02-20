Рада соберется на внеочередное заседание из-за Зеленского - Разумков назвал дату

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Верховная Рада проведет внеочередное заседание на следующей неделе — соответствующее распоряжение в субботу, 20 февраля, подписал глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва. В связи с требованием президента Украины, — сообщила сегодня пресс-служба Рады.

Во время заседания 23 февраля депутаты должны рассмотреть внесение изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы с предложениями Владимира Зеленского от 18 февраля 2021 года (регистрационный номер законопроекта № 4531).

Напомним, ранее Зеленский ветировал закон, которым вносились изменения в законодательство о государственной службе. Не исключено, что во время этого заседания парламент попытается снова назначить Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, который с 21 декабря 2020 года является исполняющим обязанности главы Минэнерго на временной основе. До этого Рада уже проваливала его назначение.