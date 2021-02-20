«Північний потік-2» - Байден дає задню перед санкціями, вважають республіканці

https://racurs.ua/ua/n150683-pivnichnyy-potik-2-bayden-daie-zadnu-schodo-sankciy-vvajaut-respublikanci.html

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Перелік можливих об'єктів для санкцій проти російського газогону «Північний потік-2» передав до американського Конгресу Державний департамент. У цьому переліку згадано російське судно-трубопрокладач «Фортуна» та його власника — компанію «КВТ-Рус».

Водночас «Фортуна» і «КВТ-Рус» ще у січні були внесені до санкційного списку Міністерства фінансів США. Така пропозиція Держдепартаменту спричинила гостру критику з боку Республіканської партії, яка назвала санкційний список «абсолютно неадекватним». Завершення будівництва буде «ні чим іншим, як перемогою» для президента РФ Володимира Путіна, наголосили республіканці, пише DW.

Раніше група конгресменів закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена перевірити можливість запровадження подібних заходів щодо 11 суден під прапором РФ та ще чотирьох іноземних. Американські законодавці переконані, що вони пов’язані з будівництвом газогону.

Нагадаємо, цього тижня президент США Джо Байден мав вивчити питання санкційної політики проти «Північного потоку-2». Раніше ЗМІ повідомляли про можливе послаблення санкцій, яке Вашингтон планував обговорити на переговорах з Берліном. Уряд Німеччини нібито був готовий укласти угоду з Вашингтоном, аби завершити та ввести в експлуатацію «Північний потік-2». У Білому домі згодом спростували це повідомлення преси, стверджуючи, що Байден критично ставиться до «Північного потоку-2» і вважає його «поганою угодою для Європи».