Сучасну приміську залізницю пообіцяв Зеленський — у яких містах запрацює

Електричка. Фото: UA News

https://racurs.ua/ua/n150735-suchasnu-prymisku-zaliznycu-poobicyav-zelenskyy-u-yakyh-mistah-zapracuie.html

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Володимир Зеленський, президент України, анонсував створення сучасної приміської залізниці у рамках проекту City Express.

На думку президента, ця ініціатива допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах. Про це Зеленський заявив під час форуму «Україна-30. Інфраструктура» сьогодні, 22 лютого.

City Express.— це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення. Який зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проекту охопить Київ, Харків, Дніпро, — розповів президент.

За його словами, у Києві проект уже перебуває на стадії перемовин з потенційним інвестором, а у Харкові та Дніпрі проект перебуває лише у стадії розробки.

Як відомо, у 2019 році «Укрзалізниця» пропонувала забрати міську електричку Києва на свій баланс і інтегрувати її в систему приміських перевезень Kyiv City Express. Планувалося провести повне оновлення залізничного приміського сполучення з Києвом і створити якісне приміське залізничне сполучення Київського регіону зі столицею. Міська електричка повинна буда стати його частиною.

Загальна довжина цього проекту мала становити 343 км, він включав 46 залізничних станцій Київського регіону на Броварському, Білоцерківському, Трипільському і Бориспільському напрямках. «Укрзалізниця» планувала щодня перевозити 80 тис. пасажирів, або близько 20 млн пасажирів на рік. Вартість цього проекту тоді оцінювали в «кілька мільярдів гривень».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський звітував про результати проекту «Велике будівництво», а також назвав цілі на 2021 рік, зокрема в авіаційні галузі.