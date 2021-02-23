НАБУ объявило подозрение трем экс-банкирам «ПриватБанка». Фото: ЕП

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Трем бывшим чиновникам «ПриватБанка» сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

Банкиров подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге. Среди подозреваемых: бывший глава правления «ПриватБанка», бывший первый заместитель председателя правления и экс-руководитель одного из подразделений банка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании. Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционного бюро.

В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления «ПриватБанка», который 22 февраля пытался на частном самолете вылететь в Вену. Остальным двум фигурантам сообщили о подозрении способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Стали известны их имена. Об этом сообщил источник «РБК-Украина» в правоохранительных органах.

Подозрение сообщили:

бывшему председателю правления «ПриватБанка» Александр Дубилет;

начальнику департамента финменеджмента Елене Бичихиной;

бывшему первому заместителю председателя правления Владимиру Яценко.

Правоохранители считают, что в декабре 2016 года они за день до признания «ПриватБанка» неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами «ПриватБанка». Для прикрытия растраты банковских денег, они решили придать этим банковским операциям вид законных. Для этого подделали документы. Таким образом, подозреваемые повлекли убытки в сумме более 136 млн грн.

После проведения нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП, я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведении экспертного исследования с целью подтверждения убытков, причиненных государству и гражданам. Я не могу вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом конкретном производстве, могу только сказать, что меня он не устраивал с точки зрения перспектив представление обвинения в суде, — отметила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, которая подписала подозрения бывшим банкирам.

Напомним, 22 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины распорядилось посадить в аэропорту «Борисполь» самолет, в салоне которого находился бывший первый заместитель главы «ПриватБанка» Владимир Яценко. Экс-банкиру объявили о подозрении.