НАБУ оголосило підозру трьом екс-банкірам «ПриватБанку». Фото: ЕП

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Трьом колишнім посадовцям «ПриватБанку» повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

Банкірів підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Серед підозрюваних: колишній голова правління «ПриватБанку», колишній перший заступник голови правління та екс-керівниця одного з підрозділів банку, яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов’язаній страховій компанії. Про це повідомила прес-служба Антикорупційного бюро.

Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови правління «ПриватБанку», який 22 лютого намагався на приватному літаку вилетіти до Відня. Іншим двом фігурантам повідомили про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

Стали відомі їхні імена. Про це повідомило джерело «РБК-Україна» в правоохоронних органах.

Підозри повідомили:

колишньому голові правління «ПриватБанку» Олександру Дубілету,

начальнику департаменту финменеджмента Олені Бичихиній,

колишньому першому заступнику голови правління Володимиру Яценку.

Правоохоронці вважають, що у грудні 2016 року вони за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов’язаної з кінцевими бенефіціарами «ПриватБанку». Для прикриття розтрати банківських грошей, вони вирішили надати цим банківським операціям вигляду законних. Для цього підробили документи. Таким чином, підозрювані спричинили збитки у сумі понад 136 млн грн.

Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам. Я не можу вдаватись в деталі і розповідати про стан справ в цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене він не влаштовував з точки зору перспектив представлення обвинувачення в суді, — зазначила у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, яка підписала підозри колишнім банкірам.

Нагадаємо, 22 лютого Національне антикорупційне бюро України розпорядилося посадити в аеропорту «Бориспіль» літак, у салоні якого перебував колишній перший заступник глави «ПриватБанку» Володимир Яценко. Екс-банкыру оголосили про підозру.