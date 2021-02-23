Такого “бєспрєдєлу” Порошенко собі не дозволяв, Зеленський “кришує” Татарова — Шабунін

https://racurs.ua/ua/n150801-takogo-biespriedielu-poroshenko-sobi-ne-dozvolyav-zelenskyy-kryshuie-tatarova-cpk.html

Ракурс

Володимир Зеленський руками генерального прокурора Ірини Венедіктової, а також за допомогою Держбюро розслідувань і «старих суддів» нібито рятує заступника глави Офісу президента Андрія Єрмака Олега Татарова. Такого думку висловив очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін 23 лютого напередодні засідання Шевченківського райсуду Києва, де Татаров оскаржує свою підозру.

Зеленський руками Венедіктової, ДБР та старих судів рятує заступника Єрмака. Я абсолютно відповідально заявляю: такого кричущого бєспрєдєлу Порошенко собі не дозволяв. Такого показового порушення закону задля відмазування своїх людей за минулого президента не було. Свинарчука Поршенко звільнив. Татарова Зеленський кришує, — написав Шабунін у вівторок у Телеграм.

Активіст переконаний, що Порошенко «здав свого не через справедливість», а від розуміння, що пояснити таке просто неможливо.

Для мене загадка, як такої простої речі не розуміє Зеленський. Можливо, Єрмак переконує його, що ця історія лише у Фейсбуці і скоро всі про це забудуть. Пройшло вже кілька місяців. Забули? Більше того, вороги Зеленського рознесуть цю історію далеко за межі інтернету. Надто вже вона однозначна, — зазначив глава ЦПК.

Шабунін припустив, що Зеленський особисто не займається відмазуванням Татарова, проте Татаров робить «бєспрєдєл» від імені глави держави.

Історія з Татаровим чітко засвідчує, що ніякої справедливості не буде. І затриманням окремих фігурантів топ-справ теж радіти особливо не варто. Завтра Коломойський/Ахмєтов/Павлюк і (та хто завгодно) прийде до Зеленського і скаже: «Чому ти свого Татарова відмазав, а мої мають сідати?». І Зеленському не буде, що на це відповісти. Бо не має на це відповіді. Закон або один для всіх, або його немає ні для кого, — резюмував Шабунін.



Він зазначив, що Татаров першим продаватиме справи, з яких Зеленський зараз збирає овації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Татарова, заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють в корупції, продовжує розглядатися. Водночас сам Татаров вирішив подати позов проти глави Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Шевченківський районний суд Києва залишив без руху цей позов.