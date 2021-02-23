Такого «беспредела» Порошенко себе не позволял, Зеленский «крышует» Татарова — ЦПК

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Владимир Зеленский руками генерального прокурора Ирины Венедиктовой, а также с помощью Госбюро расследований и «старых судей» якобы спасает заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Олега Татарова. Такое мнение высказал глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин 23 февраля накануне заседания Шевченковского райсуда Киева, где Татаров оспаривает свое подозрение.

Зеленский руками Венедиктовой, ГБР и старых судей спасает заместителя Ермака. Я абсолютно ответственно заявляю: такого вопиющего беспредела Порошенко себе не позволял. Такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было. Свинарчука Поршенко уволил. Татарова Зеленский крышует, — написал Шабунин во вторник в Телеграм.

Активист уверен, что Порошенко «сдал своего не ради справедливости», а от понимания, что объяснить такое просто невозможно.

Для меня загадка, как такую простую вещь не понимает Зеленский. Возможно, Ермак убеждает его, что эта история только в Фейсбуке и скоро все об этом забудут. Прошло уже несколько месяцев. Забыли? Более того, враги Зеленского разнесут эту историю за рамки интернета. Слишком уж она однозначна, — отметил глава ЦПК.

Шабунин предположил, что Зеленский лично не занимается отмазыванием Татарова, однако Татаров делает «беспредел» от имени главы государства.

История с Татаровим четко показывает, что никакой справедливости не будет. И задержаниям отдельных фигурантов топ-дел тоже радоваться особо не стоит. Завтра Коломойский/Ахметов/Павлюк и (кто угодно) придет к Зеленскому и скажет: «Почему ты своего Татарова отмазал, а мои должны сидеть?». И у Зеленского не будет на это ответа… Закон или один для всех, или его нет ни для кого, — резюмировал Шабунин.



Он отметил, что Татаров первым будет продавать дела, из которых Зеленский сейчас собирает овации.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Татарова, заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в коррупции, продолжает рассматриваться. В то же время сам Татаров решил подать иск против главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Шевченковский районный суд Киева оставил без движения этот иск.