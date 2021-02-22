НАБУ зняло з літака колишнього банкіра «ПриватБанку». Фото:

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Топ-фігурант справи «ПриватБанку» хотів втекти з України. Літак із колишнім банкіром посадили під Києвом.

Національне антикорупційне бюро України розпорядилося посадити в аеропорту «Бориспіль» літак, у салоні якого перебував колишній перший заступник глави «ПриватБанку» Володимир Яценко. Його детективи й збираються затримати. Про це 22 лютого повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

НАБУ знімає з літака в Борисполі колишнього першого заступника глави «ПриватБанку» Володимира Яценка, — пише видання.

Наголошується, що Яценко намагався покинути Україну, щоб уникнути відповідальності. Також зазначається, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала сьогодні вранці йому підозру.

Згодом у НАБУ підтвердили цю інформацією. У прес-службі Бюро зазначили, що генпрокурор погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління «ПриватБанку» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Правоохоронці вважають, що екс-посадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. НАБУ звернулося до Державіаслужби і літак вдалося посадити в «Борисполі», де й розпочато проведення невідкладних слідчих дій.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заплатить «ПриватБанку», оскільки його фірма «Агротермінал» програло судовий позов. Господарський суд Одеської області задовольнив позов «ПриватБанку» і прийняв рішення про стягнення із цієї компанії 1 млрд грн.