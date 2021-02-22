Мінський процес оцінив Кулеба — Залишилося 10% “заряду батареї”

https://racurs.ua/ua/n150763-minskyy-proces-ocinyv-kuleba-zalyshylosya-10-zaryadu-batareyi.html

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«Нормандський формат» оцінив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, процес переговорів рухається вкрай складно через позицію Росії.

Про це головний дипломат України розповів в ефірі «Прямого».

У нас з вами на телефоні з’являється таке віконце, що залишилося 10% заряду батареї. Так само і Мінський процес. Тобто ми вже знаємо, що залишилося 10% заряду батареї, але де-факто вона ще ж не вичерпана, правда? — зазначив Кулеба.

На його думку, десь 10% «заряду батареї» і залишилося у переговорах з РФ.

Все одно потрібно витискати максимум. Тобто потрібно працювати. Ми це й робимо і в Тристоронній контактній групі, і в «нормандському форматі». Дуже важка йде круговерть перемовин в «нормандському форматі» на рівні радників і лідерів. На жаль, через позицію Сергія Лаврова (глава МЗС країни-агресора — ред.), по суті, «нормандський формат» на рівні міністрів закордонних справ заморожений. Але радники працюють, процес дуже жвавий, — зазначив Кулеба.



Очільник МЗС запевнив, що Київ «жорстко захищає свої червоні лінії і не відступає" від них. Водночас він додав, що Козак «не менш жорстко проштовхує бачення Кремля».

Нагадаємо, 12 січня у Берліні завершилася зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників.