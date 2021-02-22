Посол Італії. Фото: ANSA

https://racurs.ua/ua/n150762-posla-italiyi-vbyly-u-kongo-vin-buv-u-konvoyi-oon-foto.html

Ракурс

Посол Італії був вбитий у Демократичній Республіці Конго під час поїздки в конвої Організації об'єднаних націй (ООН). Лука Аттанасіо та офіцер італійської поліції-карабінер стали жертвами нападу.

Деталі трагедії наразі не повідомляються. Інцидент трапився у понеділок, 22 лютого, повідомляє ANSA.

З глибоким сумом МЗС підтверджує смерть посла Італії в Демократичній Республіці Конго Луки Аттанасіо та карабінера. Посол та карабінер їхали в автомобілі в конвої місії Стабілізаційної організації ООН у Демократичній Республіці Конго — повідомили в МЗС Італії.

Як повідомляє італійське Міністерство закордонних справ, посол Аттанасіо та офіцер були вбиті в Гомі — кортеж потрапив в засідку в провінції Північне Ківу поруч з кордоном з Руандою. Вони їхали в колоні місії ООН по стабілізації в Конго. Разом з тим, за даними джерела італійського агентства ANSA, посол помер в лікарні.





Зауважимо, що миротворчі місії ООН в Демократичній Республіці Конго для спостереження за мирним процесом Другої війни в Конго були засновані резолюціями 1999 і 2000 років. До складу місії входить контингент безлічі країн ООН, в тому числі України.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що миротворець місії ОНН у Демократичній Республіці Конго та військовослужбовець української армії, старший лейтенант Олександр Мулявка загинув під час виконання службових обов’язків.