Посол Италии. Фото: ANSA

https://racurs.ua/n150762-posla-italii-ubili-v-kongo-on-byl-v-konvoe-oon-foto.html

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Посол Италии был убит в Демократической Республике Конго во время поездки в конвое Организации объединенных наций (ООН). Лука Аттанасио и офицер итальянской полиции-карабинер стали жертвами нападения.

Детали трагедии пока не сообщаются. Инцидент произошел в понедельник, 22 февраля, сообщает ANSA.

С глубокой скорбью МИД подтверждает смерть посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и карабинера. Посол и карабинер ехали в автомобиле в конвое миссии Стабилизации организации ООН в Демократической Республике Конго — сообщили в МИД Италии.



Как сообщает итальянское Министерство иностранных дел, посол Аттанасио и офицер были убиты в Гоме — кортеж попал в засаду в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой. Они ехали в колонне миссии ООН по стабилизации в Конго. Вместе с тем по данным источника итальянского агентства ANSA, посол умер в больнице.

Отметим, что миротворческие миссии ООН в Демократической Республике Конго для наблюдения за мирным процессом Второй войны в Конго были основаны резолюциями 1999 и 2000 годов. В состав миссии входит контингент множества стран ООН, в том числе Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что миротворец миссии ОНН в Демократической Республике Конго и военнослужащий украинской армии, старший лейтенант Александр Мулявка погиб при исполнении служебных обязанностей.