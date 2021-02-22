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Ракурс
Посол Италии. Фото: ANSA

Посла Италии убили в Конго — он был в конвое ООН (ФОТО)

22 фев 2021, 14:40
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Посол Италии был убит в Демократической Республике Конго во время поездки в конвое Организации объединенных наций (ООН). Лука Аттанасио и офицер итальянской полиции-карабинер стали жертвами нападения.

Детали трагедии пока не сообщаются. Инцидент произошел в понедельник, 22 февраля, сообщает ANSA.

С глубокой скорбью МИД подтверждает смерть посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и карабинера. Посол и карабинер ехали в автомобиле в конвое миссии Стабилизации организации ООН в Демократической Республике Конго — сообщили в МИД Италии.


Как сообщает итальянское Министерство иностранных дел, посол Аттанасио и офицер были убиты в Гоме — кортеж попал в засаду в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой. Они ехали в колонне миссии ООН по стабилизации в Конго. Вместе с тем по данным источника итальянского агентства ANSA, посол умер в больнице.
Посол Италии. Фото: ANSAОтметим, что миротворческие миссии ООН в Демократической Республике Конго для наблюдения за мирным процессом Второй войны в Конго были основаны резолюциями 1999 и 2000 годов. В состав миссии входит контингент множества стран ООН, в том числе Украины.

Посол Италии. Фото: ANSAНапомним, ранее мы сообщали, что миротворец миссии ОНН в Демократической Республике Конго и военнослужащий украинской армии, старший лейтенант Александр Мулявка погиб при исполнении служебных обязанностей.

Источник: Ракурс


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