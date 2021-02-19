Загадочный монолит разрушили в Конго. Фото: Reuters

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Загадочный металлический монолит появился в Киншасе — столице Демократической Республики Конго.

Такие объекты раньше появлялись в разных уголках мира. После появления аналогичного объекта в районе Бандал по городу поползли слухи о дьявольском происхождении объекта. Кто-то предполагал, что он как-то связан с тайными сообществами. Об этом 19 февраля сообщает ВВС.

Мы проснулись и увидели этот металлический треугольник… мы были поражены, потому что он был похож на треугольник, знакомый нам по документальным фильмам о масонах и иллюминатах, — цитирует издание местного жителя.

Напуганные местные жители забросали объект камнями и подожгли. Они заявили, что хотели узнать, что же содержится внутри конструкции. Ничего, кроме листков металла, в монолите не нашли.

Мэр местной коммуны Бейон Гебен отметил, что отправил образцы металла в научную лабораторию, чтобы эксперты установили его происхождение.

Напомним, в декабре 2020 года в Киеве обнаружили один из загадочных монолитов, которые в последнее время замечают в разных регионах мира. Монолит был установлен на Замковой горе.

Первый такой объект обнаружили во второй половине ноября в американском штате Юта. Позже подобные объекты нашли в Румынии, штате Калифорния, Испании и Германии.