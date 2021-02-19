Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Загадковий моноліт зруйнували в Конго. Фото: Reuters

Загадковий моноліт у Конго сприйняли за витівки диявола і знищили (ФОТО)

19 лют 2021, 12:07
999

Загадковий металевий моноліт з’явився у Кіншасі — столиці Демократичної Республіки Конго.

Такі об'єкти раніше з’являлися у різних куточках світу. Після появи аналогічного об'єкта в районі Бандал містом поповзли чутки про диявольське походження об'єкту. Хтось припускав, що він якось пов’язаний із таємними спільнотами. Про це 19 лютого повідомляє ВВС.

Ми прокинулися і побачили цей металевий трикутник… Ми були вражені, бо він був схожий на трикутник, знайомий нам за документальними фільмами про масонів та ілюмінатів, — цитує видання місцевого жителя.

Налякані місцеві мешканці закидали об'єкт камінням та підпалили. Вони заявили, що хотіли дізнатися, що ж міститься всередині конструкції. Нічого, крім листків металу, в моноліті не знайшли.

Мер місцевої комуни Бейон Гебен зазначив, що відправив зразки металу в наукову лабораторію, щоб експерти встановили його походження.

Загадковий моноліт зруйнували в Конго. Фото: Reuters

Загадковий моноліт зруйнували в Конго. Фото: Reuters

Загадковий моноліт зруйнували в Конго. Фото: Reuters


Нагадаємо, у грудні 2020 року в Києві виявили один із загадкових монолітів, котрі останнім часом помічають в різних регіонах світу. Моноліт був встановлений на Замковій горі.

Перший такий об'єкт виявили в другій половині листопада в американському штаті Юта. Пізніше подібні об'єкти знайшли в Румунії, штаті Каліфорнія, Іспанії та Німеччині.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів