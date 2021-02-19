Загадковий моноліт зруйнували в Конго. Фото: Reuters

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Ракурс

Загадковий металевий моноліт з’явився у Кіншасі — столиці Демократичної Республіки Конго.

Такі об'єкти раніше з’являлися у різних куточках світу. Після появи аналогічного об'єкта в районі Бандал містом поповзли чутки про диявольське походження об'єкту. Хтось припускав, що він якось пов’язаний із таємними спільнотами. Про це 19 лютого повідомляє ВВС.

Ми прокинулися і побачили цей металевий трикутник… Ми були вражені, бо він був схожий на трикутник, знайомий нам за документальними фільмами про масонів та ілюмінатів, — цитує видання місцевого жителя.

Налякані місцеві мешканці закидали об'єкт камінням та підпалили. Вони заявили, що хотіли дізнатися, що ж міститься всередині конструкції. Нічого, крім листків металу, в моноліті не знайшли.

Мер місцевої комуни Бейон Гебен зазначив, що відправив зразки металу в наукову лабораторію, щоб експерти встановили його походження.

Нагадаємо, у грудні 2020 року в Києві виявили один із загадкових монолітів, котрі останнім часом помічають в різних регіонах світу. Моноліт був встановлений на Замковій горі.

Перший такий об'єкт виявили в другій половині листопада в американському штаті Юта. Пізніше подібні об'єкти знайшли в Румунії, штаті Каліфорнія, Іспанії та Німеччині.