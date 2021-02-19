Крижаний шторм у Техасі. Фото: ВВС

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Сніговий шторм у Сполучених Штатах Америки призвів до загибелі майже 50 осіб.

Через вкрай незвичайні для півдня США погодні умови загинули деякі жителі штатів Техас, Луїзіана, Кентуккі, Північна Кароліна і Міссурі. Найбільше постраждав Техас, де енергосистема не витримала різкого зростання споживання світла. Низькі температури призвели до розриву водопровідних труб, внаслідок чого понад 13 млн осіб залишилися без води. Про це повідомляє BBC.

Влада штату Техас наказала майже 12 млн мешканцям кип’ятити водопровідну воду перед вживанням через те, що буря призвела до відключення електроенергії на очисних спорудах, зачепивши 520 систем водопостачання. А тим американцям, які не вміють кип’ятити воду, рекомендували шукати воду у пляшках.

У п’ятницю, 19 лютого, губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що всі електростанції в штаті знову підключені до мережі. Агентство Reuters пише, що 325 тис. будинків ще знеструмлені через те, що лінії вийшли з ладу та інші проблеми після жорстокого зимового шторму і похолодання. А загалом з початку негоди без світла залишалися 2,7 млн домогосподарств.

А за інформацією SkyNews, через аномальні холоди жителі Техасу змушені рятувати морських черепах, оскільки вони через сильні морози втратили здатність плавати і добувати собі їжу. Кожні 10−15 хвилин, тварин підвозять в конференц-центр на курорті Південного Техаса. Деякі люди забирають черепах до себе додому. Були врятовані понад 4 тис. черепах. За даними Служби охорони рибальства і дикої природи США, п’ять видів морських черепах, що мешкають в Техасі, знаходяться під загрозою зникнення.

Нагадаємо, нещодавно крижаний шторм наробив лиха в американському штаті Орегон, залишивши без електрики понад 270 тис. жителів, а також ускладнивши пересування по регіону.