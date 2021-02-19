Ледяной шторм в Техасе. Фото: insider.com

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Снежный шторм в Соединенных Штатах Америки привел к гибели почти 50 человек.

Из-за крайне необычных для юга США погодных условий погибли некоторые жители штатов Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури. Больше всего пострадал Техас, где энергосистема не выдержала резкого роста потребления света. Низкие температуры привели к разрыву водопроводных труб, в результате чего более 13 млн человек остались без воды. Об этом сообщает BBC.

Власти штата Техас приказали почти 12 млн жителям кипятить водопроводную воду перед употреблением из-за того, что буря привела к отключению электроэнергии на очистных сооружениях, задев 520 систем водоснабжения. А тем американцам, которые не умеют кипятить воду, рекомендовали искать воду в бутылках.

В пятницу, 19 февраля, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все электростанции в штате вновь подключены к сети. Агентство Reuters пишет, что 325 тыс. домов еще обесточены из-за того, что линии вышли из строя и другие проблемы после жестокого зимнего шторма и похолодание. А всего с начала непогоды без света оставались 2,7 млн домохозяйств.

А по информации SkyNews, из-за аномальных холодов жители Техаса вынуждены спасать морских черепах, поскольку они из-за сильных морозов потеряли способность плавать и добывать себе пищу. Каждые 10−15 минут, животных подвозят в конференц-центр на курорте Южного Техаса. Некоторые люди забирают черепах к себе домой. Были спасены более 4 тыс. черепах. По данным Службы охраны рыболовства и дикой природы США, пять видов морских черепах, обитающих в Техасе, находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, недавно ледяной шторм наделал беды в американском штате Орегон, оставив без электричества более 270 тыс. жителей, а также затруднив передвижение по региону.