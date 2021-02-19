Киев требует новых санкций для России из-за репрессий в Крыму. Фото: Укринформ

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В Крыму началась новая волна репрессий со стороны российских правоохранительных органов против крымских татар. Глава МИД Украины считает, что это является основанием для введения против России новых санкций.

Мы будем работать в международных судах для привлечения России к международной юридической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже, — заявил Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 19 февраля.

По словам главы МИД, Украина накануне начала подготовку для коммуникаций с Европейским Союзом по этому вопросу.

Мы готовимся к обсуждению на сессии в Генассамблее ООН вопросов по ситуации на временно оккупированных территориях. Поэтому очень тщательно подготавливаемся, готовим фактаж и дополнительные аргументы. Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене в ее попытках оправдать свою агрессию против Украины, — сказал Кулеба.

Напомним, подконтрольные России суды оккупированных Симферополя и Севастополя взяли под стражу на два месяца шесть крымских татар, задержанных во время незаконных обысков 17 февраля.