Минский процесс оценил Кулеба — Осталось 10% «заряда батареи»

https://racurs.ua/n150763-minskiy-process-ocenil-kuleba-ostalos-10-zaryada-batarei.html

Ракурс

«Нормандский формат» оценил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, процесс переговоров движется крайне сложно из-за позиции России.

Об этом главный дипломат Украины рассказал в эфире «Прямой».

У нас с вами на телефоне появляется такое окошко о том, что осталось 10% заряда батареи. Также и Минский процесс. То есть, мы уже знаем, что осталось 10% заряда батареи, но де-факто она ведь еще не исчерпана, правда? — отметил Кулеба.

По его мнению, около 10% «заряда батареи» и осталось в переговорах с РФ.

Все равно нужно выжимать максимум. То есть нужно работать. Мы это и делаем и в Трехсторонней контактной группе, и в «нормандском формате». Очень тяжелый идет круговорот переговоров в «нормандском формате» на уровне советников и лидеров. К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, «нормандский формат» на уровне министров иностранных дел заморожен. Но советники работают, процесс очень живой, — отметил Кулеба.



Глава МИД заверил, что Киев «жестко защищает свои красные линии и не отступает» от них. При этом он добавил, что Козак «не менее жестко проталкивает видение Кремля».

Напомним, 12 января в Берлине завершилась встреча в нормандском формате на уровне политических советников.