НАБУ сняло с самолета бывшего банкира «ПриватБанка». Фото:

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Ракурс

Топ-фигурант дела «ПриватБанка» хотел сбежать из Украины. Самолет с бывшим банкиром посадили под Киевом.

Национальное антикоррупционное бюро Украины распорядилось посадить в аэропорту «Борисполь» самолет, в салоне которого находился бывший первый заместитель главы «ПриватБанка» Владимир Яценко. Его детективы и собираются задержать. Об этом 22 февраля сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

НАБУ снимает с самолета в Борисполе бывшего первого заместителя главы «ПриватБанка» Владимира Яценко, — пишет издание.

Отмечается, что Яценко пытался покинуть Украину, чтобы избежать ответственности. Также отмечается, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сегодня утром ему подозрение.

Впоследствии в НАБУ подтвердили эту информацию. В пресс-службе Бюро отметили, что генпрокурор согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления «ПриватБанка» в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Правоохранители считают, что экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе и самолет удалось посадить в «Борисполе», где и было начато проведение неотложных следственных действий.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский заплатит «ПриватБанку», поскольку его фирма «Агротерминал» проиграла судебный иск. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск «Приватбанка» и принял решение о взыскании с этой компании 1 млрд грн.