Венедиктова обещает криминал за «слив» о подозрении экс-чиновнику «ПриватБанка»

https://racurs.ua/n150768-venediktova-obeschaet-kriminal-za-sliv-o-podozrenii-eks-chinovniku-privatbanka.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, в так называемом деле «ПриватБанка», обещает разобраться со «сливами» информации о подписанных ею подозрениях.

Иногда четкие планы правоохранителей «сливаются», и это станет темой, я убеждена, отдельного расследования. Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления «ПриватБанка», в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре, — отметила генпрокурор.

По ее словам, благодаря совместным действиям правоохранителей, самолет совершил посадку в аэропорту Борисполь.

Ранее сегодня стало известно, что топ-фигурант дела «ПриватБанка» хотел бежать из Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины распорядилось посадить в аэропорту «Борисполь» самолет, в салоне которого находился бывший первый заместитель главы «ПриватБанка» Владимир Яценко. Генпрокурор согласовала сообщение о подозрении Яценко в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский заплатит «ПриватБанку», поскольку его фирма «Агротерминал» проиграла судебный иск. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск «Приватбанка» и принял решение о взыскании с этой компании 1 млрд грн.